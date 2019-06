Trump no planea reunirse con Kim Jong Un el fin de semana

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Estados Unidos confirmó el día 24, hora local, que el presidente Donald Trump no planea reunirse con el líder norcoreano, Kim Jong Un durante su viaje a Corea del Sur el fin de semana.Una autoridad la Casa Blanca dijo explícitamente que su presidente viaja a Seúl para reunirse con el homólogo surcoreano, Moon Jae In, y que ambos abordarán varios temas en una cumbre, incluyendo la situación de Corea del Norte y la alianza entre Estados Unidos y Corea del Sur.Sobre la posibilidad de visitar la Zona Desmilitarizada, el funcionario señaló que no figura en la agenda de Trump y que por ahora no hay confirmación al respecto.Respecto a los asuntos a tratar con Moon, explicó que ambos presidentes intercambiarán opiniones sobre la situación de Corea del Norte y sobre comercio bilateral.