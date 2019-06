Corea no se reunirá con Japón en paralelo a la Cumbre del G20

Photo : YONHAP News

Corea del Sur y Japón no mantendrán una cumbre bilateral en paralelo a la Cumbre del G20.Al respecto, Presidencia dio a conocer el martes 25 que el mandatario surcoreano y el premier japonés coincidirán en la Cumbre del Grupo de los Veinte, pero no mantendrán un encuentro aparte. Agregó que pese a la disposición de Seúl de organizar una reunión al máximo nivel aprovechando el G20, Tokio no ha reaccionado a dicha posibilidad.En todo caso, afirmó que de mediar petición por parte del Gobierno japonés, aunque llegue en el último minuto, Seúl accederá a coordinar un encuentro entre el presidente Moon Jae In y el primer ministro Shinzo Abe.Esta situación describe el rechazo de Japón a la propuesta de Corea del Sur de celebrar una cumbre bilateral, máxime considerando que este tipo de reuniones son habituales en el marco del G20. Obviamente, la negativa refleja el estado de los lazos entre ambos países, que atraviesan un mal momento por temas relacionados con el pasado histórico.