Moon destaca el mejor ambiente para una tercera cumbre entre EEUU y Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, constató el miércoles 26 que está madurando el ambiente de diálogo para celebrar una tercera cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.Antes de partir hacia la Cumbre del G20 en Osaka, Moon ofreció una entrevista a las principales agencias de noticias del mundo, incluidas AFP y Yonhap. El mandatario señala que la desnuclearización norcoreana será irrevocable cuando las instalaciones nucleares de Yongbyon queden completamente abolidas bajo inspección internacional.Sobre las negociaciones entre Pyongyang y Washington, el presidente surcoreano dijo que no se ha perdido el deseo de diálogo entre los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte, aunque no haya habido contactos oficiales desde la Cumbre de Hanói. Como prueba, mencionó el intercambio de cartas entre ambos.Añadió que la base del proceso de paz de la península coreana es conseguir una completa desnuclearización, la declaración del fin de la guerra y el establecimiento de un sistema de paz permanente. Por último expresó el deseo de que durante su mandato se cree una corriente al respecto difícil de revertir.