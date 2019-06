Biegun llega a Seúl

Photo : YONHAP News

El representante Especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, llegó a Corea del Sur el jueves 27, de cara al viaje del presidente Donald Trump a Corea del Sur.El viernes 28 por la mañana, Biegun se reunirá con su homólogo surcoreano, Lee Do Hoon, para discutir el tema nuclear de Corea del Norte y preparar la cumbre entre Moon Jae In y Donald Trump del domingo 30.Kim In Chul, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó en rueda de prensa que ambos funcionarios abordaran en profundidad posibles vías de cooperación para lograr avances sustanciales en el proceso de paz de la península de Corea, incluyendo los esfuerzos por reanudar el diálogo entre Pyongyang y Washington.Hasta el domingo, fecha en que Biegun partirá de Corea, podría reunirse con otros altos funcionarios de Seúl, como autoridades de la oficina presidencial.También se especula que Biegun podría viajar a la aldea de la tregua fronteriza intercoreana de Panmunjom, en la Zona Desmilitarizada, para reunirse con funcionarios de Corea del Norte, si bien, por ahora no hay una postura oficial al respecto.