Corea del Norte aparta a Corea del Sur de la negociación nuclear

Photo : KBS News

Corea del Norte ha presentado su postura oficial sobre el diálogo con Estados Unidos, afirmando que el Gobierno surcoreano no debe entrometerse en el tema.En concreto, el director para Estados Unidos del Ministerio de Exteriores norcoreano, Kwon Jong Gun, resaltó el jueves 27 que la contraparte de Pyongyang en las negociaciones en marcha es Washington y no Seúl, enfatizando que Pyongyang tratará directamente con Estados Unidos, sin la intermediación de Corea del Sur.Es la primera vez que el régimen norcoreano emite un mensaje similar, reflejando la desconfianza sobre el papel mediador del Gobierno surcoreano.Respecto a Estados Unidos, dicha autoridad de Pyongyang recordó que no hay mucho tiempo para lograr resultados positivos y urgió a dicho país a cambiar de actitud y de estrategia.