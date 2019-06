Trump busca encontrarse con Kim Jong Un en la DMZ

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ofreció reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un en la zona desmilitarizada que divide a las dos Coreas. Antes de viajar a Corea del Sur en la tarde del sábado 29, Trump hizo la oferta en su cuenta de Twitter."Estaremos en Corea del Sur. Se lo hago saber y... veremos. Si (Kim Jong Un) acude podremos saludarnos dos minutos, no hay más tiempo pero estará bien...".Voy a ir a Corea del Sur. Vamos con el presidente Moon. Él (Kim) me envió una tarjeta de cumpleaños muy hermosa... y creo que recibió mi carta de respuesta porque está en los periódicos. Pero esta mañana pensé... estaremos en la misma zona, podremos ir a la DMZ, o a la Línea Limítrofe Norteńa, como la llaman".Tras concluir las reuniones en la cumbre del G20 en Japón, Trump tiene previsto celebrar una cumbre con el presidente de Corea del Sur, Moon Jae In, en Seúl, el domingo 30. Después de la reunión, se espera que el presidente estadounidense visite la zona desmilitarizada que divide las dos Coreas.