Moon regresa a Corea y ofrece una cena en honor de Trump previa a cumbre y visita a DMZ

Photo : YONHAP News

Tras regresar a Corea el sábado 29, después de la Cumbre del G20, el presidente Moon Jae In ofreció una cena en honor de Donald Trump en Cheong Wa Dae, la Casa Presidencial.Trump aterrizó en el Air Force One en la base aérea de Osan, provincia de Gyeonggi, donde fue recibido por funcionarios surcoreanos y estadounidenses, incluido el Embajador de Washington en Seúl, Harry Harris.Posteriormente tomó el helicóptero Marine One con destino a la base militar de Estados Unidos en Yongsan, en el centro de Seúl, y se desplazó en auto hasta Cheong Wa Dae.Como anticipo a la cena Trump dio un paseo con Moon, antes de pasar al pabellón Sangchunjae, una hermosa estructura inspirada en una casa tradicional coreana, o hanok, donde fue servida una cena de gala en honor del presidente estadounidense.La cena de oficial de bienvenida tuvo lugar antes de las conversaciones formales de la cumbre, programada para el domingo 30, día en que Trump también tiene previsto visitar la Zona Desmilitarizada (DMZ), que sirve de frontera intercoreana. Allí espera mantener un breve encuentro con el líder norcoreano Kim Jong Un, pero por ahora se desconoce si Kim acudirá a tan repentina cita.