Los partidos destacan el encuentro entre líderes de las dos Coreas y EEUU

Photo : YONHAP News

Por primera vez en muchos tiempo la clase política nacional ha ofrecido una opinión consensuada, al destacar al unísono el significado del encuentro de los líderes de las dos Coreas y de Estados Unidos en Panmunjeom, el primero de la historia celebrado entre estos países.El partido en el poder The Minjoo, por su parte, declaró que es "un hecho histórico, así como un importante hito en el proceso de paz de la península coreana". Enfatizó que esa improvisada reunión fue posible gracias a la confianza entre Seúl, Pyongyang y Washington, en paralelo a la firme alianza entre Corea del Sur y Estados Unidos.Incluso el conservador Libertad Corea expresó que el encuentro podría ser la antesala a reanudar las negociaciones nucleares. No obstante, destacó que todavía muchos obstáculos quedan hasta lograr la desnuclearización, al tiempo de criticar -junto con el opositor Futuro Bareun- el escaso protagonismo del presidente surcoreano Moon Jae In durante el encuentro.El progresista Partido Justicia, en tanto, recalcó que fue un fin de semana histórico y dijo esperar que las negociaciones a nivel de trabajo, que Estados Unidos y Corea del Norte reanudarán de modo inminente, generen soluciones para subsanar el fracaso de la Cumbre de Hanói.