Trump desea reunirse pronto con Kim Jong Un

Photo : YONHAP News

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado su deseo de reunirse pronto con el líder norcoreano Kim Jong Un.El día 2 tuiteó que le gustó reunirse con Kim Jong Un el pasado fin de semana en lo que definió como "un encuentro excelente", y añadió que desea reunirse de nuevo con Kim.Horas antes, Trump subió a su cuenta de Twitter un comentario de un alto cargo del Centro de Intereres Nacionales de Estados Unidos elogiando a Trump por su excelente gestión sobre los temas norcoreanos en sus 18 meses de mandato, recalcando que ha sido mucho mejor que la del ex presidente Barak Obama en 8 años de cargo. También agradeció la intermediación del presidente surcoreano Moon Jae In y anticipó que algo bueno llegará para todos.En tanto, la prensa de Washington calificó el encuentro entre Trump y Kim Jong Un de "gesto exhibicionista" pero no negó que marcará historia.