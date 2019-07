EEUU no tiene nuevas propuestas para Corea del Norte

Photo : KBS News

El Departamento de Estado estadounidense explicó el lunes 1 que no está preparando nuevas propuestas de negociación sobre desarme para Corea del Norte.Según informó la Agencia de Noticias Yonhap, un funcionario de ese departamento destacó que no están formulando nuevas propuestas, pues su objetivo sigue siendo una desnuclearización definitiva y verificada de Corea del Norte.El portavoz hizo este comentario al ser preguntado por un artículo del New York Times del domingo, que sugería que Washington podría aceptar una congelación del programa nuclear norcoreano como "primer paso", para así activar una nueva ronda de negociaciones.Horas después del histórico encuentro entre los líderes de Corea del Norte y los Estados Unidos en la frontera intercoreana, ese diario estadounidense publicó que la propuesta de una "congelación nuclear" iba calando en la administración de Trump "durante semanas" antes de la reunión del domingo.Sin embargo, el representante especial de Estados Unidos para Corea del Norte, Stephen Biegun, refutó esa noticia calificándola como "meras especulaciones". Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, también desmintió esa información de plano y mediante su cuenta de Twitter dijo que "ni los integrantes del Consejo de Seguridad Nacional ni él mismo han discutido u oído hablar de conformarse con un congelamiento nuclear por parte de Corea del Norte".