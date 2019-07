La prensa norcoreana muestra fotos de la cumbre de Panmunjeom

Photo : YONHAP News

Los medios norcoreanos divulgaron fotografías y vídeos de los líderes de las Coreas, Moon Jae In y Kim Jong Un, abrazados antes de despedirse en Panmunjeom.Concretamente, el vídeo revelado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el martes 2 muestra cuando el presidente Donald Trump y Kim Jong Un se trasladaban hacia la Casa de la Paz tras cruzar la Línea Limítrofe Norteña, así como cuando los mandatarios de las dos Coreas y de Estados Unidos la cruzan de vuelta tras finalizar la cumbre entre Trump y Kim.No obstante, en ese registro destaca la presencia de Moon Jae In, que si bien no asistió a la cumbre entre Washington y Pyongyang, acompañó a los mandatarios desde el comienzo hasta el final del encuentro creando un ambiente cálido y amistoso, como se refleja en las imágenes donde aparece abrazando a Kim Jong Un con una gran sonrisa.Previamente, Pyongyang había mostrado una postura tajante sobre Seúl, alegando que el diálogo sobre desnuclearización solo involucraba a Estados Unidos y Corea del Norte, pero las recientes informaciones de medios norcoreanos reflejan un panorama diferente.