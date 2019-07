Photo : YONHAP News

El presidente de la nación, Moon Jae In, comentó con emoción el encuentro que celebraron los líderes de EEUU y Corea del Norte el domingo 30 de junio en Panmunjom, la aldea de la tregua intercoreana.En reunión de gabinete del día 2, dijo que por primera vez en 66 años, desde la firma del Armisticio, los líderes de ambas naciones estrecharon sus manos y el presidente estadounidense pisó tierra norcoreana sin guardia especial.Según explicó, es la primera vez que ambos presidentes visitan la zona desmilitarizada y la primera vez que un presidente estadounidense acude a la DMZ vestido con traje y corbata y no de uniforme militar.El presidente surcoreano explicó que el encuentro entre ambos se produjo gracias a la oferta de Trump y a la respuesta positiva de Kim Jong Un, expresando que no solo el arte o las ciencias tecnológicas requieren imaginación, sino también la política y la diplomacia.Así, pidió al Gabinete fomentar la creatividad para resolver el díficil problema de la desnuclearización y lograr establecer una paz permanente en la península coreana.