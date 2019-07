Un 60% de los surcoreanos aprueba el encuentro en Panmunjeom

Photo : YONHAP News

Seis de cada diez surcoreanos evaluaron positivamente la reunión entre los líderes de las dos Coreas y Estados Unidos en Panmunjeom el día 30 de junio.Según un sondeo efectuado por Realmeter el martes 2 entre 501 adultos en todo el país, un 62,7% de los consultados -mayormente de tinte progresista o centrista- consideró como "positivo" el encuentro entre los tres mandatarios, pues permitirá reanudar las negociaciones nucleares.En tanto un 29% -en su mayoría conservadores- dijo que no tuvo gran significado y lo calificó como un "show", mientras que un 3% no respondió o no tiene una opinión definida al respecto.El sondeo posee un nivel de confianza del 95% y un margen de error de ±4,4%.