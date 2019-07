Corea exporta alcohol y carne de cerdo al mercado musulmán

Photo : YONHAP News

Corea del Sur envía cada vez mayor volumen de soju y carne de cerdo a países musulmanes, pese a tener estrictamente prohibido el consumo de esos productos.Según informó la Corporación de Comercio de Productos Agropesqueros y Alimentos de Corea el miércoles 3, el soju -aguardiente coreano- goza de gran popularidad en Indonesia; al tiempo de aumentar cada vez más la demanda de carne porcina de origen coreano a Dubái, capital de Emiratos Árabes Unidos.Concretamente, en 2018, Indonesia importó soju por valor de 1,3 millones de dolares, cifra que supone un incremento del 10,1% interanual, mientras que enero y marzo de este año alcanzó un volumen de 278 mil dólares, registrando un incremento del 156%.Según explicó la entidad, aunque los musulmanes en principio no consumen dichos alimentos, extranjeros y no musulmanes sí pueden tomar alcohol en las principales ciudades y destinos turísticos, por lo que considera a Indonesia como un mercado con bastante potencial, ya que un 13% de su población -34,5 millones de habitantes- no son musulmanes.En tanto, algo similar ocurre en Emiratos Árabes Unidos, donde los extranjeros y los no musulmanes pueden distribuir y consumir carne de cerdo, en parte gracias a que, de los 9,8 millones de habitantes del país, un 90% son extranjeros.Entre enero y abril de 2019, dicho país árabe compró 10 toneladas de carne de cerdo de origen coreano, registrando un incremento interanual del 158%, cifra que podría superar las 40 toneladas al terminar el año.