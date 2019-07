Moon advierte al asesor de seguridad por el bote norcoreano no detectado

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In cursó una advertencia al asesor de seguridad nacional por los fallos de seguridad que permitieron a un bote de pesca norcoreano cruzar la frontera marítima e ingresar a aguas surcoreanas sin ser detectado.La oficina presidencial dio a conocer el día 4 que Moon transmitió una fuerte advertencia a Kim You Geun, subdirector de seguridad nacional, sobre el fallo de seguridad en la patrulla de frontera marítima.El Gobierno ofreció una sesión informativa sobre los resultados de una investigación conjunta sobre el caso del bote pesquero norcoreano, enfatizando que la Oficina de Seguridad debió haber ofrecido una explicación detallada para no generar incertidumbre entre la ciudadanía, ni sospechas de que las autoridades no hubieran actuado debidamente. No obstante, señaló que el anuncio del pasado 17 de junio generó confusión al no prever que podría ser interpretado con otros matices.Anteriormente la Casa Azul dijo que la rueda de la prensa ofrecida por el Ministerio de Defensa no logró disipar las dudas de los ciudadanos y que la Oficina de Seguridad de Presidencia, que coordinó la sesión informativa con dicho ministerio, también es responsable de la situación, y por tanto objeto de advertencia.