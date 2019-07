Photo : YONHAP News

Ante la inminencia de una nueva ronda de negociaciones entre Pyongyang y Washington, Stephen Biegun, delegado especial del Departamento de Estado estadounidense para Corea del Norte, ha aludido a una posible "pausa nuclear" por parte de Corea del Norte.El medio de internet Axios ha informado al respecto, que durante el vuelo de Seúl a Washington D.C. el 30 de junio, Biegun comentó que estaría dispuesto a aceptar un congelamiento nuclear por parte del régimen de Pyongyang. Sin embargo, aclaró que esa pausa en el desarrollo nuclear no conllevaría una rebaja de sanciones contra ese país, ni mucho menos renunciar al objetivo final de lograr la completa desnuclearización de Corea del Norte.Así, Biegun dejó entrever que si bien el congelamiento nuclear no es la meta a alcanzar, podría ser una alternativa para avanzar en las negociaciones, mostrando una postura más flexible. No en vano, en recientes intervenciones, pese a abogar por mantener las sanciones, expresó una opinión favorable a la asistencia humanitaria y los intercambios con Corea del Norte, aludiendo incluso a la posibilidad de habilitar una representación estadounidense en Pyongyang.