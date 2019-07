El líder opositor urge a congelar salario mínimo

Photo : YONHAP News

Oh Shin Hwan, líder del partido opositor Futuro Barun, ofreció el día 5 un discurso ante la Asamblea Nacional donde urgió a congelar el salario mínimo y la reforma del mercado laboral.El líder opositor exigió al presidente de la nación, Moon Jae In, anunciar personalmente la congelación del salario mínimo, para evitar un nuevo impacto económico negativo.Sostuvo que la reducción de la brecha económica de la que presume el Gobierno, deriva de que tanto los ingresos de la clase alta como de la más necesitada han remitido simultáneamente, hecho que no permite concluir en absoluto que la economía vaya por buen camino.Así, solicitó al Gobierno cambiar el rumbo actual de la política económica, centrada principalmente en el aumento de ingresos.Respecto a la reforma del mercado laboral, apostó por la desregularización, mientras que para impulsar la recuperación económica solicitó apoyar la creación de empresas de nuevas tecnologías.