Comienzan los preparativos para la reunión de alto nivel sobre desnuclearización norcoreana

Photo : YONHAP News

Los principales negociadores nucleares de las dos Coreas y Estados Unidos se reunirán esta semana en Alemania.El departamento de Estado de Estados Unidos reveló que el representante especial estadounidense para Corea del Norte, Stephen Biegun, viajará a Bruselas entre los días 8 y 9, y posteriormente a Berlín, del 10 al 11.Biegun tiene previsto discutir sobre la desnuclearización norcoreana con su homólogo surcoreano, Lee Do Hoon, representante especial para asuntos de paz y seguridad de la península coreana, quien visitará Alemania entre el 9 y el 12 de julio.Si bien la cartera estadounidense no reveló si Biegun se reuniría o no con funcionarios norcoreanos durante su estancia en Europa, aclaró que el objetivo de la visita es avanzar en los esfuerzos por lograr una desnuclearización final y completamente verificable de Corea del Norte.El viaje de Biegun se produce después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, acordaran reanudar las negociaciones nucleares a nivel de trabajo durante su reunión sorpresa en la frontera intercoreana del 30 de junio.Por ello, se pronostica que la reanudación del diálogo entre Pyongyang y Washington se llevaría a cabo a mediados de julio, o algo más tarde, agenda que Biegun y Lee coordinarán al respecto.