El hijo de un ex ministro de Exteriores surcoreano deserta a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

Choe In Guk, segundo hijo de una pareja surcoreana que desertó a Corea del Norte, llegó el sábado 6 a Pyongyang para residir en dicho país para siempre.El sitio web de propaganda norcoreano, Uriminzokkiri, divulgó el domingo 7 que el segundo hijo de Ryu Mi Yong, difunta presidenta del Comité Central del Partido Chondoist Chongu, aterrizó en Pyongyang y solicitó la residencia permanente.Ryu y su esposo, Choe Tok Sin, quien se desempeñó como ministro de Exteriores en Corea del Sur durante la década de 1960, emigraron a Estados Unidos en 1976 y posteriormente desertaron al país norteño en 1986, dejando atrás a sus hijos.Choe In Guk, de 73 años de edad, afirmó haber decidido ir a vivir al Norte de acuerdo con los últimos deseos de sus padres.Anteriormente, Choe visitó Pyongyang en 2016 para asistir al funeral de su madre, y también en años posteriores, para asistir a las ceremonias funerarias anuales del fallecimiento de Ryu, con la aprobación del Gobierno surcoreano.Sin embargo, esta vez, no buscó la aprobación gubernamental para viajar a Corea del Norte.