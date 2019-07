Autoridades de Corea del Sur y Japón se reunirán esta semana en Tokio

Photo : YONHAP News

Esta semana, autoridades de Corea del Sur y Japón se reunirán en Tokio para hablar sobre las represalias niponas, según informó el diario Yomiuri.El periódico japonés divulgó queJapón no tiene intención de retirar el veto a la exportación de varios materiales a Corea del Sur, argumentando de que no es una represalia, sino una revisión interna para control de las exportaciones.Según dicho medio, las autoridades niponas afirman que dicha medida no vulnera las normas de la OMC, en contra de lo que opina Corea del Sur.Japón sostiene que Corea del Sur ha roto la confianza bilateral al no controlar debidamente varios componentes esenciales para fabricación de semiconductores y pantallas.