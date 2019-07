Los partidos debaten sobre la nominación del nuevo fiscal general

Photo : YONHAP News

Los partidos políticos discutirán el martes 9 si aprobar el informe de audiencia de confirmación del nominado a fiscal general, Yoon Seok Youl.La Asamblea Nacional y el comité judicial comenzaron la audiencia de confirmación de Yoon el lunes, que se prolongó durante 16 horas hasta, las 2 a.m. de la mañana siguiente.Pero no parece fácil llegar a un acuerdo, pues el principal opositor Libertad Corea sigue rechazando este candidato, argumentando sospechas no resueltas de casos que involucran a Yoon y a dudas sobre su neutralidad política.Así, indican que Yoon presentó un abogado a un ex funcionario del Servicio Nacional de Impuestos involucrado en un caso de soborno en 2013. Dicho funcionario, finalmente absuelto, es hermano del viceministro de Asuntos Criminales, Yoon Dae Jin. Aunque ambos no están relacionados, Libertad Corea asegura que comparten una relación personal próxima.El candidato negó las acusaciones durante la audiencia, pero horas más tarde Newstapa, un medio local, publicó un audio grabado en 2012 donde Yoon parece admitir a un reportero que ordenó a un abogado reunirse con el funcionario de la oficina de impuestos, contradiciendo su testimonio anterior.Al final de la audiencia, Yoon expresó su pesar por las respuestas.