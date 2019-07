Japón rechaza negociar con Corea del Sur

Photo : YONHAP News

El Gobierno de Japón rechazó el día 9 la solicitud del presidente surcoreano Moon Jae In de emprender negociaciones bilaterales sobre las recientes restricciones a la exportación por parte de Japón.El ministro japonés de Economía e Industria, Hiroshike Seko, dijo a los medios que el tema no es objeto de negociación, respondiendo negativamente a la propuesta del mandatario surcoreano.Sobre las recientes medidas adoptadas por Japón limitando la exportación de componentes a Corea del Sur, Seko dijo que se trata de una revisión interna de control de las exportaciones, y resaltó que no piensan retirar la medida.Respecto a una posible demanda de Corea del Sur ante la OMC, el ministro nipón explicó que simplemente considerarán a Corea como un país más, suspendiendo el trato preferencial mantenido hasta la fecha, medida que no plantea problema en base a las normas de la OMC.