Empresas coreanas tratan de sustituir los materiales importados de Japón

Photo : KBS News

Japón ha pedido a Corea del Sur que responda hasta el 18 de julio a su propuesta de activar un comité de arbitraje liderado por una tercera nación, sin embargo se especula que el Gobierno surcoreano no accederá y se estima que en torno a esa fecha el gabinete de Tokio podría adoptar restricciones adicionales.Así, las empresas surcoreanas han comenzado a trazar planes de emergencia para sustituir los materiales y repuestos importados de Japón para fabricar sus productos, tales como los separadores o ánodos que usan los fabricantes de baterías secundarias. En concreto, LG Chem, cuarto mayor fabricante de baterías para coches eléctricos del mundo, trata de reemplazar los suministros de Japón por otros de proveedores surcoreanos, chinos o europeos.Hyundai Motor, por su parte, intenta comprar fibra de carbono a otros países, al ser uno de los bienes cuya exportación a Corea el Sur podría limitar próximamente el Gobierno japonés.Sin embargo, la situación para las pymes es alarmante, pues la mitad de esas empresas no tiene capacidad para cambiar su red de abastecimiento. De hecho, hasta un 59% aseguran que si Japón mantiene las restricciones, no podrá mantener la producción por más de seis meses.