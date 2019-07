La interpelación al Gobierno se centra en el bote norcoreano y las represalias de Japón

Photo : YONHAP News

El primer día de interpelación parlamentaria al Ejecutivo sobre la gestión gubernamental, el martes 9, la Asamblea Nacional se enfocó en temas de política, relaciones exteriores, reunificación y seguridad.En particular, el caso de un bote norcoreano que cruzó la frontera y llegó al puerto de Samcheok sin ser detectado fue motivo de polémica. Al respecto, el oficialismo, aún reconociendo los fallos de las Fuerzas Armadas al custoriar el litoral nacional, alegó que las excesivas críticas de la oposición solo aumentan la desconfianza del pueblo. En tanto, los opositores acusaron al Gobierno de ocultar intencionadamente los hechos y exigieron la dimisión del ministro de Defensa.Asimismo, las restricciones comerciales de Japón también fueron un tema relevante de la interpelación. Así, el partido oficialista The Minjoo criticó al primer ministro japonés Shinzo Abe por tergiversar la verdad, al sostener sin fundamento alguno que Corea del Sur entrega secretamente a Corea del Norte meteriales para fabricación de semiconductores importados de su país. Mientras, la oposición amonestó al Ejecutivo por no adoptar contramedidas a tiempo.