Seúl refuta la alegación de Tokio sobre envío de material químico a Corea del Norte

Photo : YONHAP News

El titular de Industria, Comercio y Energía, Sung Yun Mo, dio a conocer el martes 9 que el Gobierno surcoreano intenta concertar una consulta con Japón sobre las restricciones a la exportación el próximo día 12.No obstante, expresó que las sospechas de Tokio sobre el posible envío de fluoruro de hidrógeno importado de Japón a Corea del Norte son infundadas y no hay pruebas al respecto. Agregó que en una investigación urgente a las compañías que importan dicho material químico de Japón, no han hallado prueba alguna o indicios de envíos al Norte, al tiempo de exigir al país vecino que deje de hacer alegaciones infundadas.Por su parte, el Gobierno japonés sostiene que los límites a la exportación no son negociables, al ser medidas internas.En este contexto, el ministro portavoz de Japón, Yoshihide Suga, comentó que aunque mantengan una consulta bilateral el día 12, solo servirá para explicar las restricciones.