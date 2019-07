Tokio ignora la propuesta de reunión trilateral con Seúl y Washington

Photo : YONHAP News

Según un alto funcionario presidencial surcoreano, Washington ha expresado su voluntad de mantener un encuentro trilateral con Seúl y Tokio para resolver la disputa comercial en ciernes entre sus dos aliados asiáticos.En concreto, Kim Hyun Chong, subdirector de la oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, explicó ante los medios en Washington, el jueves 11, hora local, que Corea del Sur y Estados Unidos están dispuestos a mantener una reunión trilateral para debatir sobre la limitación de exportaciones a Corea adoptadas por Japón, pero Tokio no ha respondido a la oferta.Añadió que un funcionario de alto rango estadounidense propuso celebrar este encuentro durante su próxima visita a Asia, para frenar la escalada de tensión comercial y diplomática entre Seúl y Tokio.Washington confía en que Corea del Sur y Japón resuelvan este problema de forma rápida y constructiva, pues un enfrentamiento prolongado entre dos de sus principales aliados en Asia no resultaría conveniente para Estados Unidos.Kim partió en un viaje no previsto previamente a Estados Unidos el miércoles 10, para reunirse con el Jefe de Estado Mayor en funciones de la Casa Blanca, Mick Mulvaney, y con otros integrantes del Congreso estadounidense, de cara a explicar la postura de Seúl sobre las restricciones comerciales de Japón hacia Corea.