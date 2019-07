Seúl critica los comentarios de Japón sobre vulneración de sanciones

Photo : KBS News

El Consejo de Seguridad Nacional ha propuesto a una organización internacional investigar los casos de incumplimiento de algunos países de las sanciones de la ONU contra Corea del Norte.La propuesta surgió tras las declaraciones de funcionarios de alto rango de Japón, que aludieron al incumplimiento de Corea del Sur de las obligaciones internacionales impuestas por el Consejo de Seguridad sobre exportaciones.Kim You Geun, subdirector del Consejo de Seguridad Nacional, ofreció el viernes 12 una rueda de prensa donde expresó su profundo lamento por los comentarios "infundados e irresponsables" de Japón, al tiempo de proponer que un panel de expertos del Consejo de Seguridad de la ONU o de otro organismo internacional, investigue al respecto.Insistió en que, en caso de detectar algún incumplimiento, Corea pedirá disculpas y tomará las acciones correspondientes. No obstante, de no hallar nigún problema en dichas indagaciones será Japón quien deba disculparse ante el Gobierno surcoreano, y también anular las restricciones comerciales adoptadas como represalia.Puntualizó que Corea del Sur ha venido colaborando estrechamente con el Comité de Sanciones de la ONU en cuanto a medidas restrictivas. Por ejemplo, retuvo durante más de un año y medio seis barcos sospechosos de estar implicados en transacciones con Corea del Norte. También reveló hasta 150 casos de envíos ilegales de materiales estratégicos a terceros países por parte de Pyongyang, de los que tuvo constancia el Gobierno surcoreano, durante los últimos cuatro años.En este contexto, dicho funcionario destacó que Japón debería preguntarse a sí mismo si cumple dichas normas como Corea del Sur.