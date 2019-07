Libertad Corea propone cesar al ministro de Defensa

Photo : YONHAP News

El principal partido opositor, Libertad Corea, planea presentar una moción el lunes 15 solicitando el cese del ministro de Defensa, Jeong Kyeong Doo.La formación pide el cese de Jeong en base a diversos fallos de seguridad en el Ejército, incluida la reciente llegada de un bote de pesca norcoreano al puerto de Samcheok sin ser detectado, además de por otro polémico caso en el que la Fuerza Naval obligó a un soldado a ofrecer falso testimonio.Asimismo, criticó al partido gobernante The Minjoo por oponerse a abrir una sesión plenaria parlamentaria de dos días, alegando que el oficialismo teme que la propuesta de cese del ministro de Defensa pueda ser sometida a votación.El partido conservador anunció que si The Minjoo no accede a completar dos jornadas, para su formación será difícil respaldar la aprobación del proyecto de ley sobre el presupuesto complementario que impulsa el Gobierno.