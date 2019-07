Una las dos copias de Huminjeomgeum Haerye pertenece al Estado

Photo : KBS News

El Tribunal Supremo dictaminó el lunes 15 que una de las dos copias originales de Hunminjeomgeum Haerye -el libro explicativo sobre la creación y las reglas fonéticas del alfabeto coreano Hangeul- pertenece a la Administración de Herencias Culturales.Así finalizó la disputa entre el Estado y un particular sobre la propiedad de dicho bien histórico-cultural, referida como "Sangjubon" por haberse encontrado en la localidad de Sangju. El pleito comenzó a partir de una demanda interpuesta por Bae Ik Ki, poseedor actual de esa copia, una de las dos que existen de Hunminjeongeum Haerye, junto con la que ahora se exhibe en la Galería de Arte Kansong.Bae presentó la demanda para impedir el proceso de restitución de "Sangjubon" como patrimonio del Estado, al que planeaba proceder la Administración de Herencias Culturales, tras ser declarado inocente en un juicio sobre el supuesto robo de dicho bien.La acusación de robo fue formulada en su contra al poseer él una de las dos copias originales del libro explicativo sobre el Hangeul. Entonces, el implicado dijo haberla comprado en una tienda de antigüedades, sin embargo se descubrió que antes de cerrar el trato, el propietario del local ya la había donado a la Administración de Herencias Culturales.Bae alegó que al no haberla robado, la copia "Sangjubon" le pertenece. En cambio, el Tribunal Supremo consideró que su inocencia no implica que ese bien sea de su propiedad.