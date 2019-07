Japón insiste en que limitar las exportaciones no es una represalia

Photo : YONHAP News

Ante las críticas del presidente surcoreano Moon Jae In contra las restricciones a la exportación de Japón, las autoridades de Tokio se han desentendido asegurando que esas medidas no son una represalia económica.En concreto, el martes 16, el ministro portavoz japonés Yoshihide Suga reiteró que aunque el mandatario surcoreano considera las restricciones a la exportación como un grave desafío, estas limitaciones no son una represalia. No obstante, su intervención denota la gran distancia existente entre la postura del Gobierno japonés y el Gobierno surcoreano, que incluso refleja la prensa de ese país.Así, el ministro de Economía, Comercio e Industria nipón, Hiroshige Seko, expresó que en las primeras consultas al respecto entre Seúl y Tokio del día 12 no hubo petición de retirarlas, y acusó a Corea del Sur de presentar declaraciones que contradicen los hechos, para finalizar recalcando que es difícil dialogar en estas condiciones.Mientras, el ministro de Exteriores, Taro Kono, amenazó con adoptar medidas adicionales si se concreta la venta de activos incautados a la firma Mitsubishi, condenada por elTribunal Supremo de Corea del Sur a indemnizar a un grupo de víctimas surcoreanas de explotación laboral.Al igual que otros funcionarios del gabinete de Shinzo Abe, primer ministro de Japón, poco antes de realizar estas intervenciones, dieron luz verde al Libro Blanco sobre Comercio 2019, que refleja preocupación ante las crecientes corrientes proteccionistas.