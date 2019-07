Photo : KBS News

El diario The New York Times ha resuelto el misterio sobre las limusinas de lujo que usó Kim Jong Un en las distintas cumbres intercoreanas, o en las cumbres de Singapur y Vietnam con el presidente estadounidense Donald Trump.En concreto, alude a dos automóviles: un Mercedes Benz y un Lexus LX 570, ambos clasificados como bienes de lujo cuya exportación a Corea del Note está prohibida.Al respecto, el rotativo detalla que dos coches Mercedes Benz -cada uno valorado en unos 500.000 dólares- embarcaron en un contenedor en el puerto de Rotterdam de Holanda en junio de 2018. El cargamento permaneció en alta mar durante más de tres meses hasta llegar a Busan, Corea del Sur, después de pasar por China y Japón. Una vez en el puerto de Busan, pasó a un carguero con bandera de Togo, pero el contendedor "desapareció" mientras el barco iba rumbo a Rusia. The New York Times estima que, en ese tramo, los coches pudieron haber llegado desde Rusia a Corea del Norte por avión.En tanto, el mismo Mercedes Benz fue usado el pasado mes de enero en Pyongyang y fue captado por las cámaras durante eventos a los que asistió Kim Jong Un.Al respecto, el comité de sanciones contra Corea del Norte de la ONU solIcitó a China y a Singapur comprobar el número de identificación de los vehículos, pero Pyongyang rehusó facilitar datos ante el requerimiento de las autoridades singapurenses.