La pérdida de impulso de la reforma constitucional preocupa en la Asamblea

El presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, ha expresado que el momento óptimo para reformar la Constitución ya ha pasado, y que la reforma no volverá a recobrar impulso salvo que los líderes de oficialismo y oposición muestren una fuerte voluntad al respecto.Durante una ceremonia conmemorativa por el septuagésimo primer aniversario del Día de la Constitución, celebrada el miércoles 17, el líder parlamentario enfatizó que aunque a la vigésima legislatura todavía le queda un año de vida, los parlamentarios no han respondido a la demanda del pueblo de reformar un sistema presidencial imperialista.En ese sentido, lamentó no poder conmemorar la efeméride bajo un nuevo régimen constitucional, aunque recalcó que no perderá la esperanza de impulsar la reforma hasta el último momento.También enfatizó que en 2019, centenarsio del Grito por la Independencia del 1 de Marzo y del establecimiento del Gobierno Provisional de la República de Corea, el pueblo coreano atraviesa un hito importante que marcará el destino del país.A la ceremonia del Día de la Constitución asistieron, entre otros funcionarios de alto rango, el presidente del Tribunal Supremo, Kim Myung Soo, y el del Tribunal Constitucional, Yoo Nam Seok.