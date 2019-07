Stilwell espera que Corea y Japón resuelvan el conflicto comercial

Photo : YONHAP News

Respecto a las represalias económicas de Japón contra Corea del Sur, el nuevo subsecretario de Estado estadounidense para Asia del Este y Pacífico, David Stilwell, dijo que intervendrá en todo lo relacionado con Corea y Estados Unidos, al ser ambos países aliados próximos.Así se expresó durante una rueda de prensa ofrecida tras reunirse con la canciller Kang Kyung Hwa y el segundo vicecanciller, Yoon Soon Ku, el miércoles 17 por la tarde, en la sede en Seúl del Ministerio de Asuntos Exteriores.Añadió que Corea y Japón deben resolver sin falta un tema tan sensible, y dijo confiar en que ambos países hallen pronto una solución al conflicto.Previamente, por la mañana, este alto funcionario estadounidense mantuvo un encuentro con el segundo subdirector de la Oficina de Seguridad Nacional de Presidencia, Kim Hyun Jong, y con el negociador sobre el tema nuclear norcoreano, Lee Do Hoon.Al ser preguntado sobre el conflicto entre Corea y Japón, dijo haber mantenido un profundo intercambio de opiniones con altos funcionarios surcoreanos, en un diálogo muy productivo.En cuanto a la necesidad o no de enviar una tropa surcoreana para vigilar el Estrecho de Ormuz, dijo que lo consultaría con la canciller Kang Kyung Hwa.