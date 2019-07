Moon aborda las restricciones de Japón con los representantes políticos

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In ha destacado que lo más urgente y prioritario es proponer sabias estrategias para afrontar las restricciones a la exportación de Tokio contra Seúl, a fin de reducir la dependencia de Japón en las industrias clave de Corea.Así lo expresó el mandatario durante la reunión del jueves 18 con los representantes de los principales partidos políticos en Cheong Wa Dae, la Casa Presidencial, donde también manifestó su deseo de hallar nuevas vías para disipar el conflicto entre Seúl y Tokio y restablecer los lazos de cooperación bilateral.Como temas principales del encuentro el presidente Moon Jae In propuso a los partidos abordar dos temas urgentes: las elaciones con Japón y el proyecto de ley del presupuesto complementario, haciendo hincapié en la necesidad de dar luz verde al presupuesto en la Asamblea Nacional, pendiente hasta la fecha. A tal efecto, solicitó una cooperación suprapartidaria del entorno político.Al respecto, Hwang Kyo Ahn, del principal opositor, el Partido Libertad Corea, urgió a retomar el diálogo entre los líderes de ambos países, instando a Moon a promover con urgencia una cumbre con el primer ministro nipón, Shinzo Abe; al tiempo de enfatizar la importancia de mantener la cooperación trilateral entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón. Además, solicitó dar un gran giro a las políticas económicas del Gobierno, y sugirió crear un comité consultivo integrado por representantes del Ejecutivo, del Legislativo y del sector privado.En tanto Sohn Hak Kyu, del Partido Futuro Bareun, urgió a adoptar una solución diplomática y sugirió despachar un enviado especial a Tokio, mencionando a una figura de peso como el primer ministro, para comenzar a dialogar con el país vecino. Por su parte, Chung Dong Young del Partido Democracia y Paz, reconoció la necesidad de atender diversas propuestas de ley y reformas que esperan su aprobación en la Asamblea Nacional, y solicitó al partido oficialista que hiciera concesiones.Con la propuesta del enviado especial gubernamental coincidió Sim Sang Jung, del Partido Justicia, quien insistió en la necesidad de abordar el tema lo antes posible con Tokio, pero siempre desde la cautela.Por último, el representante del Partido The Minjoo, Lee Hae Chan, enfatizó la necesidad del país de establecer planes a largo plazo para hacer frente a las restricciones a las exportaciones de Tokio; aunque también insistió en realizar esfuerzos parlamentarios para abordar el problema, al tiempo de pedir la rápida aprobación de la ley de presupuesto complementario.