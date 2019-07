Seúl rechaza afirmaciones de Tokio sobre restricciones comerciales

Photo : YONHAP News

El Ministerio de Comercio, Industria y Energía ha rechazado la afirmación del ministro de Economía, Comercio e Industria japonés, Hiroshige Seko, quien afirmó que las limitaciones comerciales contra Seúl solo buscaban "revisar las regulaciones de exportación" y no son una "medida restrictiva".Al respecto, Lee Ho Hyun, jefe de la oficina de política comercial de la cartera surcoreana, ofreció el viernes 19 una rueda de prensa enfatizando que la declaración de Tokio "no resulta convincente", pues las recientes medidas de Japón dificultan a las empresas niponas el envío de materiales clave para fabricar semiconductores a Corea, situación que ha empujado a fabricantes de chips surcoreanos, como Samsung Electrónica y SK Hynix, a buscar proveedores alternativos.También enfatizó que las restricciones japonesas no solo dañan las relaciones entre Seúl y Tokio, sino que afectan a la cadena de suministro global, al tiempo de criticar los movimientos de Japón para excluir a Corea de su lista de "países blancos".Por último, exigió a Tokio responder de forma sincera a la solicitud de Corea del Sur de sentarse a negociar para resolver el conflicto.