Corea desvincula la prórroga del acuerdo militar con Japón de las represalias comerciales

Presidencia ha explicado que la prórroga del Acuerdo de Protección de Información Militar firmado en 2016 entre Seúl y Tokio no guarda vinculación alguna con las medidas gubernamentales ante las restricciones a la exportación de Japón a Corea del Sur.Un alto funcionario presidencial aclaró en rueda de prensa el viernes 19 que Seúl no ha cambiado su postura sobre la ampliación de dicho pacto, y que el problema de las represalias comerciales de Japón hacia Corea del Sur son un tema separado.La duda surgió cuando Chung Eui Yong, asesor jefe de seguridad del presidente, comentó en la reunión del jueves 18 entre el mandatario y los representantes de los principales partidos políticos que "aunque no había cambios en el acuerdo de información de inteligencia militar, su ampliación podría ser considerada según avance la situación".Al respecto, dicho portavoz explicó que el comentario de Chung fue una mera hipótesis, al ser preguntado por un representante político sobre la posibilidad de revisar la ampliación del acuerdo.