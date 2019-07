Los partidos políticos no logran acortar distancias

Photo : YONHAP News

El partido oficialista The Minjoo y las formaciones opositoras, Libertad Corea y Futuro Bareun, abordaron varios temas el día 19, durante la última jornada de sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional del mes de junio, pero no alcanzaron ningún acuerdo.Al respecto Lee In Young, responsable parlamentario oficialista, confirmó que no lograron acortar distancias sobre la aprobación del presupuesto complementario, sobre la propuesta del cese del ministro de Defensa, Jeong Kyung Doo, ni sobre la agenda de una sesión plenaria de la Asamblea Nacional, entre otros temas.Mientras, la líder parlamentaria de Libertad Corea, Na Kyung Won, enfatizó el rechazo oficialista de abrir una investigación parlamentaria sobre el bote norcoreano que llegó a la costa del Sur el pasado mes, o a celebrar una sesión plenaria de dos días la próxima semana, de cara a presentar una moción sobre el cese de Jeong.Por su parte, Oh Shin Hwan, representante de Furuto Bareun, calificó de "frustrante" la situación actual, al no poder conciliar las diferencias entre los partidos, y no vislumbrar nuevas propuestas para alcanzar acuerdos.Los representantes parlamentarios volverán a reunirse el viernes 19 por la tarde con el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, para intentar cerrar temas pendientes.