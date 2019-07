Oh Sang Uk gana el oro en el mundial de esgrima y lidera el ranking mundial

Photo : YONHAP News

El esgrimista surcoreano Oh Sang Uk se alzó con la medalla de oro en el Campeonato Mundial de Esgrima, celebrado en Budapest, llegando a la cima del ranking mundial de esgrimistas de sable.Tras derrotar el viernes 19 a Andras Szatmari de Hungría por 15 a 12 en la final de sable masculino, Oh pasó al top del ranking mundial, desbancando al estadounidense Eli Dershwitz.Oh pasó a integrar el equipo nacional masculino de esgrima en 2015, cuando aún estaba en secundaria, y destacó rápidamente.Posteriormente, obtuvo relevantes victorias en la Copa Mundial de Gyor y en el Gran Premio de Sable de Cancún en 2017, así como el Gran Premio de El Cairo y en los Campeonatos de Asia a principios de este año.La medalla de oro del Mundial de Esgrima lograda por Oh, la segunda medalla obtenida por Corea del Sur en muchos años, refuerza la imagen internacional del plantel masculino de esgrima del país.