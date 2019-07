El partido de Shinzo Abe logra mayoría la Dieta nipona

Photo : YONHAP News

El bloque gobernante del primer ministro japonés Shinzo Abe venció por mayoría en las elecciones parlamentarias del domingo 21, cuando el Partido Liberal Democrático (PLD) y su aliado el Partido Komeito obtuvieron 71 de los 124 escaños en la Dieta nipona.La coalición de Abe ya contaba con 70 asientos, y con la última victoria asegura un total de 141 escaños, cifra muy superior a su meta de mantener la mayoría o lograr 123 de los 248 escaños de la Cámara.Sin embargo, no logró obtener mayoría de dos tercios, necesaria para impulsar ciertas reformas legislativas, incluida la revisión de la Constitución para modificar el artículo que prohíbe explícitamente a Japón entrar en guerra con otro Estado.Si bien el resultado de las últimas elecciones complicó a Abe la iniciativa impulsar una ambiciosa reforma de la Carta Magna, se estima que podrá endurecer aún más las restricciones comerciales contra Corea del Sur al lograr una sólida mayoría en el Senado.A la pregunta durante una entrevista tras las elecciones, sobre si consideraba celebrar una cumbre con su homólogo surcoreano, el premier nipón respondió que no podrá entablarse una conversación constructivas si Seúl no ofrece una respuesta adecuada a la violación del acuerdo establecido entre Corea del Sur y Japón en 1965, firmado para saldar las cuentas del pasado histórico entre ambos países.