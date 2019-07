Terremoto de magnitud 3,9 sacude el centro de Corea del Sur

Photo : YONHAP News

Un terremoto de magnitud 3,9 sacudió el domingo 22 la provincia de Gyeongsang del Norte de Corea del Sur, si bien por ahora no se han reportado daños ni heridos.El terremoto ocurrió a las 11 y 04 de la mañana en la localidad de Sangju, a 270 kilómetros al sureste de Seúl, según la Administración Meteorológica de Corea.Los temblores se sintieron el domingo en todo el país, y unas 300 llamadas de emergencia reportaron vibraciones, según el Ministerio del Interior y Seguridad. No obstante, no afectó a la operativa de las centrales nucleares ni de las instalaciones de eliminación de residuos radiactivos próximas a esa localidad.El temblor es el tercero más fuerte de este año. Un terremoto de magnitud 4,3 tuvo lugar en la costa este, cerca de la ciudad de Donghae, el 19 de abril, y previamente otro de magnitud 4,1 sacudió la ciudad sureste de Pohang el 10 de febrero.