El presupuesto complementario enfrenta a los partidos políticos

Photo : YONHAP News

El partido gobernante The Minjoo lanzó una dura crítica contra el conservador Libertad Corea, al calificar la no aprobación parlamentaria del presupuesto complementario es un "acto pro-japonés".El representante parlamentario del oficialista, Lee In Young, declaró en rueda de prensa el domingo 21 que esperará hasta que Libertad Corea exprese su disposición de aprobar el presupuesto complementario sin condiciones.Asimismo, recalcó que poner trabas a la aprobación del presupuesto adicional para hacer frente a las restricciones comerciales de Japón es un "acto pro-nipón" que deberá ser juzgado por el pueblo surcoreano.Al respecto, el opositor Libertad Corea criticó que el oficialismo se rindió a negociar sobre ese presupuesto para impedir el cese del ministro de Defensa, Jeong Kyeong Doo, que solicita la oposición.También consideró como lamentable que Presidencia y oficialismo tilden a su formación de pro-japonesa y culpen a la oposición de los momentos difíciles que atraviesa el país.En tanto, el partido opositor Futuro Bareun también lanzó críticas contra el Gobierno y el oficialismo, alegando que no es momento adecuado para recurrir a esas descalificaciones pro-niponas.Los representantes de estos tres partidos políticos se reunirán el lunes 22 con el presidente de la Asamblea Nacional, Moon Hee Sang, para intentar avanzar en la aprobación del presupuesto complementario, que lleva pendiente casi 90 días.