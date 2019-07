Moon urge a usar fondos públicos para paliar las restricciones de Japón

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In mantuvo una reunión-almuerzo el martes 23 con representantes del oficialista The Minjoo, a los que solicitó esforzarse en promover la cooperación interpartidista, para hacer frente a la situación actual, pues Japón amenaza con mantener o aumentar las restricciones comerciales contra Corea del Sur.El mandatario dijo entender la indignación y preocupación de la clase política ante este panorama, pero recalcó la importancia de unirse para sembrar esperanza y optimismo entre la población. En particular, subrayó el imperativo de destinar fondos públicos a superar los retos existentes, en base a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y de la OCDE. Agregó que estos organismos internacionales cuestionan por qué el Gobierno surcoreano no aumenta el gasto, pese a disfrutar de una buena salud fiscal.Al respecto, el jefe parlamentario de The Minjoo, Lee In Young, declaró que ha comenzado una "guerra económica" entre Corea y Japón, y lamentó el que el presupuesto complementario siga pendiente en el Parlamento. Puntualizó que la actual contienda política en la Asamblea Nacional se ha convertido en un círculo vicioso, y se comprometió a trabajar por impulsar la cooperación en la cámara.