La OMC aplaza el debate sobre las restricciones comerciales de Japón

Photo : KBS News

El debate sobre las restricciones comerciales de Japón, inicialmente previsto para la reunión del Consejo General de la OMC del martes 23, fue aplazado al día siguiente. No obstante y aunque el tema no fue oficialmente abordado, los representantes de Seúl y Tokio protagonizaron una feroz "guerra psicológica" fuera de la reunión.En particular, el ambiente se acaloró cuando el director de Economía del Ministerio de Exteriores japonés, Shingo Yamagami, afirmó que las medidas de su país no vulneran las normas de la OMC. En respuesta Kim Seung Ho, a cargo de la Oficina de Estrategias para un Nuevo orden comercial de la Cancillería surcoreana, afirmó tajantemente que dicha opinión era meramente subjetiva.El debate sobre las restricciones de Tokio sobre las exportaciones a Corea del Sur pasó al miércoles 24 al prolongarse otros debates previstos el día 23, como el de la reforma del Organismo de Apelación de la OMC.