El canciller norcoreano no asistirá al Foro Regional de ASEAN

Photo : YONHAP News

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, no asistirá al Foro Regional de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) que se inaugurará el 2 de agosto en Bangkok, Tailandia.Una fuente diplomática dijo el jueves 25 que Corea del Norte notificó recientemente al país anfitrión que no asistirá a dicho foro regional.Su ausencia sería peculiar, al ser la primera vez que el canciller norcoreano no asiste al foro anual desde 2003. Se estima que Corea del Norte envíe un alto funcionario en lugar de Ri.Se esperaba que Corea del Norte y Estados Unidos se reunieran en paralelo al foro, como parte de los esfuerzos por retomar las estancadas negociaciones sobre desnuclearización.Las dos partes acordaron reanudar las negociaciones a nivel de trabajo durante la improvisada reunión entre sus líderes mantenida en Panmunjeom el 30 de junio, pero apenas ha habido avances tangibles desde entonces.