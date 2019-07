Defensa estadounidense confirma que aviones rusos sobrevolaron espacio aéreo coreano

Photo : YONHAP News

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, anunció el día 24, hora estadounidense, que un avión militar ruso cruzó el espacio aéreo surcoreano esta semana.En un encuentro con la prensa, Esper matizó que según recordaba, "no es novedad que los rusos hayan sobrevolando esa zona, aunque consideró novedad que cruzaran el espacio aéreo surcoreano".Al ser preguntado de nuevo si no fue la primera vez que algo así sucede, el funcionario respondió afirmativamente, destacando que no había analizado el tema en detalle, y recalcando que Corea actuó para frenar la incursión. Agregó que cuando visite Corea del Sur y Japón, sin duda será uno de los temas a tratar.Según la prensa, el nuevo secretario de defensa visitará estos dos países aliados de Estados Unidos a principios de agosto.