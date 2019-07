El Manchester City ficha a una surcoreana para la liga femenina inglesa

Photo : YONHAP News

Lee Geum Min se ha convertido en la tercera jugadora de fútbol surcoreana en entrar en la FA Women's Super League, más conocida como WSL, la máxima liga de fútbol femenino de Inglaterra. La puerta de entrada se la abrió el Manchester City, club que no ha hecho público ni el salario ni las condiciones de su fichajeEn la WSL juegan actualmente dos surcoreanas: Ji So Yun, en el equipo de mujeres de Chelsea FC, y Cho So Hyun, en la división femenina de West Han United.El debut de Lee Geum Min en un partido entre selecciones nacionales como integrante del plantel nacional de fútbol femenino de Corea del Sur se dio en marzo de 2013, en el marco de la Copa de Chipre. Desde entonces y hasta la fecha, la jugadora anotó 16 goles en un total de 54 partidos entre selecciones.