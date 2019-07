Una mujer cruzó inmigración en Incheon con pasaporte norcoreano

Photo : YONHAP News

Se ha dado a conocer que una mujer de más sesenta años pasó el control de inmigración con pasaporte norcoreano en el Aeropuerto internacional de Incheon a finales de junio, y actualmente se encuentra en casa de un conocido en Seúl.El Ministerio de Justicia reveló al respecto el jueves 25 que esta persona vivió con estatus de refugiada en Rusia aunque conservó la nacionalidad norcoreana durante más de dos décadas. Pero el mes pasado llegó a Corea del Sur, supuestamente para hacer escala en su viaje a Laos. En inmigración, la mujer presentó pasaporte de Corea del Norte y el certificado de refugiado de Rusia, aunque alegó ser desertora norcoreana.Las autoridades competentes le dieron instrucciones para someterse a un proceso y determinar su nacionalidad, pues al no tener un domicilio, familia ni cónyuge en Corea del Norte, no puede ser clasificada como desertora según las leyes nacionales de Corea del Sur.Sobre cómo pudo esta persona pasar el control de inmigración en el aeropuerto con pasaporte norcoreano, una fuente del Ministerio de Justicia puntualizó que el documento solo fue usado para verificar la nacionalidad de su portadora, y que las autoridades no permitieron la entrada al país de esta mujer por reconocer como válido el pasaporte de Corea del Norte.