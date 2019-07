Moon Jae In reforma el organigrama presidencial

Photo : YONHAP News

El presidente Moon Jae In reformó el viernes 26 el organigrama de la Oficina Presidencial, reemplazando a tres secretarios presidenciales.En concreto, el presidente de Industrias Aeroespaciales de Corea, Kim Jo Won, reemplazará al secretario jefe de Asuntos Civiles, Cho Kuk; y el ex dirigente de Transparencia Internacional de Corea, Kim Geo Song, sustituirá al secretario jefe de Asuntos Cívicos y Sociales. Por otra parte, Hwang Deok Soon, actual secretario de Planificación de Trabajo, ocupará el cargo del secretario jefe de Empleo, Jung Tae Ho.En tanto, Cho Kuk suena como candidato a ministro de Justicia, de cara a la reforma del próximo agosto, mientras que Lee Yong Sun abandonará la Oficina Presidencial para postularse a las elecciones generales del próximo año.Se cree que la reforma busca relajar el ambiente y mitigar la tensión en el sector público, de cara a la segunda mitad del mandato de Moon Jae In.