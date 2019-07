Photo : YONHAP News

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha instado a la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR) a adoptar para que los países en desarrollo con cierto crecimiento económico no aprovechen su estatus para obtener beneficios de la Organización Mundial de Comercio (OMC).Enfatizó que “algunos de los países más ricos afirman estar en desarrollo” para eludir las normas de la OMC y obtener “un trato especial”.Como ejemplo aludió a Brunéi, Hong Kong, Kuwait, Macao, Singapur y Emiratos Árabes Unidos, al destacar que figuran entre los diez países más ricos del mundo en términos de producto interno bruto per cápita.También mencionó a Corea del Sur, México y Turquía, que integran el G20 y la OCDE.El mandatario estadounidense anunció que si la OMC no adopta medidas sustanciales de reforma en un plazo de 90 días, Washington procederá a rebajar el estatus de esas naciones.Subrayó que la OMC tiene mantiene un sistema obsoleto de designación de países avanzados y en vías de desarrollo, factor que permite a algunos de sus integrantes aprovecharse de esa ventaja.