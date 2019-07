Japón exige a Corea adoptar medidas sobre dictámenes contra explotación laboral

Photo : YONHAP News

El diario Sankei dio a conocer el lunes 29, que el primer ministro japonés Shinzo Abe rechazará reunirse con el presidente surcoreano Moon Jae In si el Ejecutivo de Seúl no adopta medidas sobre los dictámenes que conminan a varias empresas niponas a indemnizar a unos demandantes, a los que movilizaron y explotaron laboralmente durante el periodo colonial.En lo que queda de 2019, ambos líderes podrían mantener una cumbre en tres momentos concretos: la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre, la Cumbre ASEAN a finales de octubre y la Cumbre de APEC, a organizarse en Chile a mediados de noviembre.Según divulgó Sankei, Tokio considera que Corea del Sur propició unilateralmente una situación de incumplimiento del acuerdo bilateral de 1965 firmado entre ambos países sobre reclamación de compensaciones por daños ocasionados por el colonialismo, y por ende espera un cambio de actitud del Gobierno surcoreano.El rotativo agregó también, citando a una fuente del Ministerio de Exteriores japonés, que China ha tomado la iniciativa para coordinar una cumbre tripartita con Japón y Corea del Sur, sin embargo las conversaciones pertinentes no progresan al empeorar las relaciones entre Seúl y Tokio.